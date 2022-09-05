Ömer Onan: 'FIBA Avrupa Başkanı bir Türk, bizi aramadı'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Gürcistan maçında yaşananlara ve soyunma odası koridorunda milli oyuncu Furkan Korkmaz'a yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Ömer Onan yaptığı açıklamada, "Hidayet Türkoğlu, FIBA ile iletişime geçti. Maçtan sonra FIBA yetkilileri ile oturduk. Burada 2-3 tane ayrı skandal denilecek olay var. Çok mahcuplar, bunu görüyoruz. FIBA burada güvenlik önlemlerini de yükseltti." dedi.



Maçta kural hatası olduğunu söyleyen Onan, "Maçta kural hatası olduğu çok açık. Nasıl bir karar alacaklarını bekliyoruz. Ancak hala kamera görüntüleri FIBA'nın eline gelmemiş. Muhtemelen bozuk olacak ya da kesilecek." ifadelerini kullandı.



Turgay Demirel'i eleştiren Ömer Onan, "FIBA'nın Avrupa başkanı bir Türk, Turgay Demirel. Tamam bizi aramasın ancak insan bir hocamızı arar, Furkan'ı arar... Sonuçta bu çocuklar bunu yaşamışlar, aramaması çok üzücü." şeklinde konuştu.



Ömer Onan son olarak, "Bizim burada güvenliğimiz yoksa burada olmamızın bir anlamı yok. Oldu da görüntüler silindi, FIBA bu konuda çok ağır yaptırımlar uygulamalı. O görüntüler FIBA'nın şerefi ve haysiyeti. Hem kural hatası, hem de rezilliklerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." açıklamasını yaptı.









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