Ömer Faruk Yurtseven, Avrupa'ya geri döndü

Panathinaikos, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Ömer Faruk Yurtseven, Avrupa'ya geri döndü
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30 Ağustos 2024 13:16
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Ömer Faruk, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat ve son olarak Utah Jazz forması giydi.

NBA'de normal sezonda 113 maça çıkan milli oyuncu, 5 sayı ve 4,6 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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