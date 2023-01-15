Olympique Lyon sahasında yine kaybetti!

Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Olympique Lyon, sahasında Strasbourg'u konuk etti.



Parc Olympique Lyonnais'da oynanan maçı Strasbourg 2-1 kazanarak üç puanı alırken Lyon zirveden bir adım daha uzaklaştı.



29. dakikada Ahlou'nun golüyle öne geçen konuk ekip, 32. dakikada Diallo'yla farkı ikiye çıkardı. 45+1'de Lacazette farkı bire indirse de mağlubiyeti engelleyemedi ve Lyon haftayı eli boş kapattı.



Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Lyon bu sonuçla 25 puanda kalırken galibiyet hasreti de 3 maça yükseldi. Ayrıca Lyon'un bu mağlubiyet sonrası lider bir maçı eksik PSG ile arasındaki puan farkı da 12'ye çıktı. Strasbourg ise 15 puana yükselerek bu galibiyet sonrası düşme hattının üzerine adım attı.





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