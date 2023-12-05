Olympiakos yeni teknik direktörünü açıkladı

Olympiakos, bir dönem Beşiktaş ve Başakşehir'i de çalıştıran Carlos Carvalhal'ı takımın başına getirdiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Olympiakos yeni teknik direktörünü açıkladı
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05 Aralık 2023 19:15
Yunanistan Süper Lig ekibi Olympiakos, teknik direktörlük görevine Carlos Carvalhal'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Celta Vigo'yu çalıştıran Portekizli teknik adam ile sözleşme imzalandı.

58 yaşındaki Carvalhal, bir dönem Beşiktaş ve Başakşehir'de de görev yapmıştı.

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