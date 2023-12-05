Olympiakos yeni teknik direktörünü açıkladı

Yunanistan Süper Lig ekibi Olympiakos, teknik direktörlük görevine Carlos Carvalhal'ı getirdi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Celta Vigo'yu çalıştıran Portekizli teknik adam ile sözleşme imzalandı.



58 yaşındaki Carvalhal, bir dönem Beşiktaş ve Başakşehir'de de görev yapmıştı.





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