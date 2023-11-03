Olympiakos'tan Fenerbahçe Beko maçı sonrası hakem tepkisi!

Olympiakos Kulübü, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası hakem kararlarına tepki gösterdiği bir açıklama paylaştı.



Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Olympiakos kulübü olarak EuroLeague'i Fenerbahçe Beko maçının son bölümünde Nigel Williams-Goss'a yapılan faul hakkında net bir pozisyon almaya çağırıyoruz. Hakemlerin kuralları yanlış uygulaması, maçın aleyhimize sonuçlanmasına neden oldu!" ifadeleri kullanıldı.



İki takımın karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe Beko, rakibini 79-77 mağlup etmeyi başardı.



