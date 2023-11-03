Olympiakos'tan Fenerbahçe Beko maçı sonrası hakem tepkisi!

Olympiakos Kulübü, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası hakem kararlarına tepki gösterdiği bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Olympiakos'tan Fenerbahçe Beko maçı sonrası hakem tepkisi!
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03 Kasım 2023 01:11
Olympiakos Kulübü, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası hakem kararlarına tepki gösterdiği bir açıklama paylaştı.

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Olympiakos kulübü olarak EuroLeague'i Fenerbahçe Beko maçının son bölümünde Nigel Williams-Goss'a yapılan faul hakkında net bir pozisyon almaya çağırıyoruz. Hakemlerin kuralları yanlış uygulaması, maçın aleyhimize sonuçlanmasına neden oldu!" ifadeleri kullanıldı.

İki takımın karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe Beko, rakibini 79-77 mağlup etmeyi başardı.

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