Olympiakos, Onyekuru için devrede

Kanat oyuncusu transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Olympiakos'un radarına son giren oyuncu Henry Onyekuru oldu.

Haber; Sporx.com
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Olympiakos, Onyekuru için devrede
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31 Mayıs 2021 13:46
Henry Onyekuru
Henry Onyekuru
Galatasaray
Galatasaray'ın 4,3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Henry Onyekuru için Olympiakos sesleri yükselmeye başladı.

Kanat oyuncusu transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Yunan ekibinin, Nijeryalı futbolcu için ilk temasları gerçekleştirdiği kaydedildi.

TEKNİK DİREKTÖR ÖZEL OLARAK İSTEDİ

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins'in oyuncuyu özel olarak istediği ve transferin takıma faydalı olacağını da bildirdiği ifade edildi.

Olympiakos'un kanat oyuncusu adayları arasında daha önce Karagümrük'ten Ndao, Beşiktaş'tan N'Koudou ile Ghezzal'ın da isimleri geçmişti.

Galatasaray'da 71 maça çıkan Onyekuru, 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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