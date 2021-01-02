Ölümden dönen Benzia 7 ay sonra idmana çıktı

2018'de Fenerbahçe'de 1 sezon kiralık oynayan Yassine Benzia, geçirdiği trafik kazasından 7 ay sonra Dijon'la idmanlara başladı. Kazada bir el parmağını kaybeden Benzia yeniden maça çıkmak için çalışmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ölümden dönen Benzia 7 ay sonra idmana çıktı
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02 Ocak 2021 00:09
İki yıl önce Fenerbahçe'de forma giyen Yassine Benzia, geçirdiği kazanın üzerinden 7 ay geçmesinin ardından yeniden idmanlara başladı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra da Türkiye'deki gibi beklenen performansları sergileyemeyen Benzia, Fransa'nın doğusunda trafik kazası geçirerek elini kaybetme tehlikesi geçirmişti. Uzun süren tedavi sürecinin sonunda Benzia yeniden kulübü Dijon ile idmanlara çıktı ancak 1 el parmağının kurtarılamadığı belirlendi. Benzia'nın idmanlarda bir süre özel bir atel ve eldiven yardımıyla  bulunacağı belirtildi.

Açıklama yapan Benzia, yeniden sahalara döndüğü için duyduğu sevinci belirterek, "Yeniden maçlara çıkabileceğim tarihi bilmiyorum ama çalışmalarımı devam ettiriyorum. Hiç yılmadan çalıştım ve bu noktaya kadar geldim. Çok uzun ve zor bir yol katettim. Büyük bir sınav verdim ve şimdi çok mutluyum. İlk adımdan sonra devamının nasıl gelişeceğini göreceğiz" şeklinde konuştu.

2018 yılında Fenerbahçe'ye Lille'den kiralanan Benzia, beklentileri karşılayamamış ve sezon sonunda kulübüne dönmüş ve ardından Olympiakos'a kiralanmıştı. 6 ay sonra kulübüne geri gönderilen Benzia Ocak 2020'de Dijon'a gitmişti.





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