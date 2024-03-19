Olivier Giroud'a, MLS'ten talip

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Olivier Giroud'a, Los Angeles FC talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Olivier Giroud'a, MLS'ten talip
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19 Mart 2024 21:05
Milan'da bu sezon gösterdiği performansla takımını Şampiyonlar Ligi vizesi alma yolunda önemli pay sahiplerinden olan Olivier Giroud'a sürpriz bir talip çıktı.

MLS'TEN TALİBİ VAR

The Athletic'de yer alan habere göre MLS ekiplerinden Los Angeles FC, Olivier Giroud'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 37 yaşındaki Fransız yıldız oyuncu için görüşmelere başladığı söylendi.

36 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Milan formasıyla 36 resmi maça çıkan Olivier Giroud bu karşılaşmalarda 14 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.

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