Oliveira'ya Suudi Arabistan'dan teklif

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'ya Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri var.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Oliveira'ya Suudi Arabistan'dan teklif
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15 Temmuz 2023 12:29
Son güncelleme 15 Temmuz 2023 12:33
Galatasaray'da tıpkı Dries Mertens'te olduğu gibi Sergio Oliveira'ya Suudi Arabistan kulüplerinden çok sayıda teklif var.

Tecrübeli futbolcunun ayrılması halinde Galatasaray 6-8 ve 8-10 numaralı pozisyonlarda oynayabilecek bir yerli biri yabancı iki orta saha takviyesi birden yapabilir.

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Portekizli oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

Porto altyapısından yetişen Oliveira, kariyerinde Porto'nun yanı sıra Pacos Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma gibi ekiplerin de formasını giydi.

31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon transfer olduğu Galatasaray'da 34 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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