'da tıpkı Dries Mertens'te olduğu gibi'yakulüplerinden çok sayıda teklif var.Tecrübeli futbolcunun ayrılması halinde Galatasaray 6-8 ve 8-10 numaralı pozisyonlarda oynayabilecek bir yerli biri yabancı iki orta saha takviyesi birden yapabilir.Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Portekizli oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.Porto altyapısından yetişen Oliveira, kariyerinde Porto'nun yanı sıra Pacos Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma gibi ekiplerin de formasını giydi.31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon transfer olduğu Galatasaray'da 34 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.