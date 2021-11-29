Olimpik Marsilya Troyes'i tek golle geçti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan karşılaşmada Olimpik Marsilya, evinde Troyes'i 1-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, ligin 15. haftasının son karşılaşmasında Troyes takımını ağırladı.
Mücadelenin tek golü 74. dakikada Pol Lirola'dan geldi. Ev sahibi takım, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bir maç eksikle puan tablosunda 4. sırada yer alan Marsilya puanını 26'ya yükseltti, Troyes ise 13 puanda kaldı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, ligin 15. haftasının son karşılaşmasında Troyes takımını ağırladı.
Mücadelenin tek golü 74. dakikada Pol Lirola'dan geldi. Ev sahibi takım, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bir maç eksikle puan tablosunda 4. sırada yer alan Marsilya puanını 26'ya yükseltti, Troyes ise 13 puanda kaldı.