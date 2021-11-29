Olimpik Marsilya Troyes'i tek golle geçti

Fransa Ligue 1'de Olimpik Marsilya, evinde Troyes'i 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Olimpik Marsilya Troyes'i tek golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2021 00:54
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan karşılaşmada Olimpik Marsilya, evinde Troyes'i 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, ligin 15. haftasının son karşılaşmasında Troyes takımını ağırladı.

Mücadelenin tek golü 74. dakikada Pol Lirola'dan geldi. Ev sahibi takım, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bir maç eksikle puan tablosunda 4. sırada yer alan Marsilya puanını 26'ya yükseltti, Troyes ise 13 puanda kaldı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.