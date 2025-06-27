27 Haziran
Derry City-Drogheda Utd
0-04'
27 Haziran
Bohemian FC-Sligo Rovers
0-05'
27 Haziran
Cork City-St. Patrick's Athletic
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Galway United FC-Shelbourne
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27 Haziran
Shamrock -Waterford FC
22:00
27 Haziran
FC Midtjylland-Silkeborg
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27 Haziran
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EIF-PK-35
2-0
27 Haziran
TPS-JaePS
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Athlone Town-Bray Wanderers
0-05'
27 Haziran
Dundalk-Cobh Ramblers
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IK Brage-Sandvikens IF
1-290'
27 Haziran
Varbergs BoIS FC-Utsiktens BK
1-190'
27 Haziran
Daejeon-Jeju SK
1-1

Olimpik Lyon'da hedef küme düşmemek!

Küme düşme kararı alınan Lyon, UEFA'ya itirazda bulundu. İtiraz olumlu sonuçlanırsa Lyon gelecek sene UEFA'da mücadele edebilecek.

calendar 27 Haziran 2025 21:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Olimpik Lyon'da hedef küme düşmemek!
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Olimpik Lyon, mali yeterlilik prosedürünü onayladıktan sonra UEFA'nın kulüp mali kontrol kuruluyla bir anlaşma imzaladı.

Lyon, küme düşme kararına itirazının olumlu sonuçlanması durumunda gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilecek.

Mali yeterliliklerini yerine getiremeyen Lyon'un küme düşmesi bekleniyordu. Lyon'un kaderi itirazın sonucuna göre belli olacak.


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