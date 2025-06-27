Olimpik Lyon'da hedef küme düşmemek!

Olimpik Lyon, mali yeterlilik prosedürünü onayladıktan sonra UEFA'nın kulüp mali kontrol kuruluyla bir anlaşma imzaladı.
Lyon, küme düşme kararına itirazının olumlu sonuçlanması durumunda gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilecek.
Mali yeterliliklerini yerine getiremeyen Lyon'un küme düşmesi bekleniyordu. Lyon'un kaderi itirazın sonucuna göre belli olacak.
Lyon, küme düşme kararına itirazının olumlu sonuçlanması durumunda gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilecek.
Mali yeterliliklerini yerine getiremeyen Lyon'un küme düşmesi bekleniyordu. Lyon'un kaderi itirazın sonucuna göre belli olacak.
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