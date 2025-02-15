Ole Gunnar Solskjaer: 'Trabzonspor'u ciddiye alın'

Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra ligdeki ilk büyük maçına çıkacak olan Ole Gunnar Solskjaer, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Kendi sahamızda ve taraftarımız önünde kazanmaktan başka şansımız yok. Eğer geleceğe daha umutla bakmak istiyorsak, bunu başarmalıyız. Üst sıralardaki rakiplerimizi geçebilmenin tek yolu her maçtan üç puanla ayrılmak. Ancak bu şekilde amacımıza ulaşabiliriz,"sözleriyle galibiyetin önemine dikkat çekti.
Solskjaer Süper Lig'deki ilk iç saha sınavını Trabzonspor'a karşı verecek. Daha önce Beşiktaş'ın başında Tüpraş Stadı'nda yalnızca UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya karşı sahaya çıkan Norveçli teknik adam, o karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Ligde ise Antalyaspor ve Sivasspor deplasmanlarında görev alan Solskjaer, siyah-beyazlı taraftarlar önündeki ilk Süper Lig deneyimini Trabzonspor'a karşı yaşayacak.
Solskjaer Süper Lig'deki ilk iç saha sınavını Trabzonspor'a karşı verecek. Daha önce Beşiktaş'ın başında Tüpraş Stadı'nda yalnızca UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya karşı sahaya çıkan Norveçli teknik adam, o karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Ligde ise Antalyaspor ve Sivasspor deplasmanlarında görev alan Solskjaer, siyah-beyazlı taraftarlar önündeki ilk Süper Lig deneyimini Trabzonspor'a karşı yaşayacak.
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