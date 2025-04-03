Ole Gunnar Solskjaer: "Galatasaray derbisinde gösterdik"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kupadaki Göztepe maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ole Gunnar Solskjaer: 'Galatasaray derbisinde gösterdik'
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03 Nisan 2025 19:57
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kupadaki Göztepe maçı öncesi konuştu.

Norveçli teknik adam, "Bugün daha iyi bir takım görmek istiyoruz. Hep gelişen bir Beşiktaş görmek istiyoruz. Başkanımız bugün maalesef maçı izleyemeyecek ama tesislerde bize iyi dileklerde bulundu. Onun ve taraftarımız için oynayacağız. Galatasaray maçında birlikte olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Oyuncularımız bugün yaptıklarının devamını yapmak isteyecekler. Kaliteli bir şekilde hep daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Solskjaer, kadro tercihi için, "Paulista, uzun süreli sakatlık yaşadı. Onu korumak için yedek tutuyoruz. Tayyip iyi bir oyuncu ve ona güveniyorum. Ersin, çok iyi bir kaleci ve Beşiktaş'ta şampiyon oldu. İki iyi kalecim var. İkisi de oynamayı hak ediyor. Takımdaki herkesin önemli olduğunu anlatmak için bu tarz oyuncuları oynatmak önemli. Ersin belki kupada daha fazla süre alır." diye konuştu.

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