Ole Gunnar Solskajer, gözünü Süper Lig'e çevirdi

Beşiktaş'ın başında ilk maçında Athletic Bilbao'yu deviren Ole Gunnar Solskajer, ligdeki Antalyaspor maçını bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Ole Gunnar Solskajer, gözünü Süper Lig'e çevirdi
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24 Ocak 2025 11:11
Beşiktaş'ın başındaki ilk maçında tarihi bir zafer kazanan Solskjaer, şimdi lige kilitlendi.

Norveçli teknik adam, Beşiktaş'ın deplasmandaki kötü performansına nokta koymak amacında. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de dış sahada çıktığı son 6 mücadeleyi kazanamadı. Beşiktaş, en son deplasmanda Eylül ayında Kayserispor'u devirmişti.

Solskjaer'in, Antalyaspor karşısında kazanan kadroyu büyük ölçüde koruması bekleniyor.

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