Ole Gunnar Solskajer, gözünü Süper Lig'e çevirdi

Beşiktaş'ın başındaki ilk maçında tarihi bir zafer kazanan Solskjaer, şimdi lige kilitlendi.
Norveçli teknik adam, Beşiktaş'ın deplasmandaki kötü performansına nokta koymak amacında. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de dış sahada çıktığı son 6 mücadeleyi kazanamadı. Beşiktaş, en son deplasmanda Eylül ayında Kayserispor'u devirmişti.
Solskjaer'in, Antalyaspor karşısında kazanan kadroyu büyük ölçüde koruması bekleniyor.
Norveçli teknik adam, Beşiktaş'ın deplasmandaki kötü performansına nokta koymak amacında. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de dış sahada çıktığı son 6 mücadeleyi kazanamadı. Beşiktaş, en son deplasmanda Eylül ayında Kayserispor'u devirmişti.
Solskjaer'in, Antalyaspor karşısında kazanan kadroyu büyük ölçüde koruması bekleniyor.