İskoçya 1. Futbol Ligi'nde "Old Firm" derbisinde Celtic, konuk ettiği Rangers ile 1-1 berabere kaldı.



Glasgow kenti ekiplerinin karşı karşıya geldiği müsabakada Celtic, şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden eski yıldız futbolcu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'ı ağırladı.



Celtic Park'ta oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 23. dakikada Muhammed Elyounoussi'nin ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Rangers, 38. dakikada Alfredo Morelos'un golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci devrede iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



Bu sonuçla Rangers namağlup unvanı koruyarak puanını 89'a çıkardı. İkinci sıradaki Celtic ise 69 puana yükseldi.



