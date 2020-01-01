Oladipo, takas söylentilerini tekrar yalanladı!

Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo, Pacers'tan ayrılmak istediğine dair söylentileri tekrar yalanladı.



Bazı söylentilere göre, Oladipo bir takasa açık görünüyordu ve bu, takım arkadaşları ile kendisi arasında bir miktar sürtüşme yaşanmasına neden olmuştu.



Oladipo'nun başka yerlere ilgi göstermesi, Pacers kendisini şampiyonluk için tek şansı olarak gördüğü için, onun adına pek iyi görünmüyordu.



28 yaşındaki oyuncuya bu durumun şimdiye kadar tasvir edilme şekli hakkında neler hissettiği sorulduğunda, yanıtı şu oldu:



"Benim için yeni şeyler. Ligde geçirdiğim sekiz yılda, daha önce kimse benim hakkımda böyle konuşmamıştı. Ben böyle bir adam olarak tanınmam."



Oladipo sonrasında, bunun sindirmesi kolay bir şey olmadığını, lakin aynı zamanda kontrol edebileceği bir şey de olmadığını şöyle belirtti:



"Bunu gerçek bir şeye dayandırmadan bile ortaya koymaları, şaşırtıcıydı. Ama sorun değil. Bu hayatın ve bu işin bir parçası bu, böyle şeyler oluyor. Ama günün sonunda ben kendimi tanıyorum ve ne yazıp çizdiklerini kontrol edemem. Söylediklerinin hiçbirini asla yapmayacağımı da biliyorum."



Pacers yıldızı, kendisini tanıyan kimsenin ondan asla şüphe duymayacağını ve asılsız şeylere aldırmanın da bir anlamı olmadığını yineledi:



"Enerjinizi saçma sapan şeylere harcamamayı öğreniyorsunuz ve önemli olan şeylere odaklanıyorsunuz... Ama ben bunu aştım."



