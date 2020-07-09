Okullar ne zaman açılacak? Ağustos'ta açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şartlar elverişli olursa 31 Ağustos'ta açacağız. Bir süre açmayın denilirse uzaktan eğitime hazırız" açıklamasını yaptı



Bakan Selçuk, "Maskesini takmayan, sosyal mesafesini korumayan yetişkinlerden söz ediyorsak, bu çocukların eğitim hakkının elinden alınmasıyla alakalı bir husustur. Kimsenin buna hakkı yok. Okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken kabinenin genel bakışı, bilim kurulunun ortaya koyacağı veriler dikkate alındı. 31 Ağustos ile başlayan bir takvimi ortaya koyduysak bazı mali sebepler, bürokratik sebepler nedeniyle mevzuat gereği takvimi açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıkla sıhhatle bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Şartlar elverişli olursa açacağız diyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığımız çalışmalar var. Yayınladığımız bir rehber var. Sağlık Bakanlığı ile uyumlu bir çalışma yapıyoruz.



Okullar açılsın denilirse açarız. Uygun şartlar olmazsa uzaktan eğitime devam ederiz. Zaten hazır bu sistem. Okuldan almadıkları dersi uzaktan eğitimden alsınlar derlerse, karma eğitime de hazırız" dedi.



Selçuk, "Derslerin çizelgesi yarı yarıya insin denirse ona göre seyreltiriz. Teknik kısım bize ait, uzmanlara ait. Biz sadece bir çocuk için değil. Ülkenin çocukları için kaygılanıyoruz. Bu kaygıyı her gün yaşarken, çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi nasıl koruruz diye düşünüyoruz. Bütün velilerimiz rahat olsun, bu konuyu sürekli olarak ele alıyoruz. Neye ihtiyaç varsa mali, fiziki, sosyal, psikolojik koşullarla biz buna hazırız" dedi.



Bakan Selçuk, "İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyete başlayabilir" diye konuştu.



Velilere taahhüt imzalatılmasıyla ilgili Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığı ile gerekli fikir alışverişi yapıyoruz. Önümüzdeki hafta sürekli netleştiren açıklamalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Pedagojik formasyonla alakalı da açıklamada bulunan Bakan Ziya Selçuk, "Pedagojik formasyonun kaldırılmasının temel sebebi yüzbinlerce gencin, ihtiyaç olmayan alanlarda formasyon belgesine yüklü miktarlarda ücret ödeyerek formasyona sahip olmalarıyla ilgiliydi. Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz ücretsiz vereceğiz. 20 bin kişi alırsak 20 bin kişiye, 40 bin kişi alırsak 40 bin kişiye vereceğiz. 2020'nin sonunda, gelecek yılın başında hayata geçmek üzere, elinde belgesi olan kişilerin hak kaybetmemesiyle bu projeyi de hayata geçirmiş olacağız" dedi.



