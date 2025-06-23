Bill Russell NBA Finalleri MVP'si

SGA IS AWARDED THE BILL RUSSELL TROPHY AS THE NBA FINALS MVP 🏆



4th player to win #KiaMVP, the scoring title and the Finals MVP in the same season! pic.twitter.com/JP93jzjipu



— NBA (@NBA) June 23, 2025

HALIBURTON AŞİL SAKATLIĞIYLA DÜŞTÜ

Oklahoma City Thunder, rüya gibi geçen sezonunu bu gece oynanan NBA Finalleri serisinin 7. maçında Indiana Pacers'ı 103-91 mağlup ederek şampiyonlukla taçlandırdı.Thunder'ın yıldız guardı, serinin son karşılaşmasında etkileyici bir performans sergileyerekile takımını zafere taşıdı veödülünün sahibi oldu.Basketball Reference verilerine göre Gilgeous-Alexander, NBA Finalleri'nin 7. maçında en az 25 sayı, 12 asist ve 5 ribaunt istatistiklerine ulaşan ikinci oyuncu oldu. Bu başarı en sonyılındatarafından elde edilmişti.Indiana Pacers deplasmanda mücadeleyi bırakmasa da,ilk çeyrek ortasındasahayı sedyeyle terk etmesi sonrası toparlanmakta zorlandı.Pacers'ta kenardan gelen24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu ancak bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

Indiana, maçın son üç dakikası içerisinde farkı iki kez 10 sayıya kadar indirmeyi başarsa da, bundan öteye geçemedi.





Sezonun en kritik maçında Oklahoma City'nin ligin zirvesinde yer alan savunması bir kez daha sahneye çıktı. Thunder, Pacers'ın yaptığı 21 top kaybından 32 sayı üreterek farkı korumayı başardı.





Luguentz Dort, Alex Caruso ve Cason Wallace, üçer top çalmayla öne çıkarken, uyguladıkları boğucu adam adama baskı, Indiana'nın hücum akışını sık sık sekteye uğrattı ve birçok top kaybına neden oldu.



OKC, NBA TARİHİNE DE ADINI YAZDIRDI





Thunder, normal sezonda elde ettiği 68 galibiyetle kulüp tarihinin en başarılı sezonunu geride bıraktı. Oklahoma City aynı zamanda sezonu NBA tarihinin en iyi sayı farkıyla tamamladı; rakiplerine karşı maç başına ortalama 12.9 sayılık üstünlük sağladı.



Oklahoma City, normal sezon ve playofflar toplamında 84 galibiyete ulaşarak, bu alanda 1996-97 sezonundaki Chicago Bulls ile birlikte NBA tarihinin bir sezonda en çok galibiyet alan üçüncü takımı oldu. Ligde bir sezonda daha fazla galibiyete ulaşan yalnızca iki takım bulunuyor: 2016-17 Golden State Warriors (88 galibiyet) ve 1995-96 Chicago Bulls (87 galibiyet).





Playoff'ları 16 galibiyet ve 7 mağlubiyetle tamamlayan Thunder, şampiyonluk yolunda iki farklı seride 7. maçlara çıkmak zorunda kaldı ve bu kritik mücadelelerin her ikisini de kazanarak kupaya uzandı.



