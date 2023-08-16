Okereke için Beşiktaş'a rakip!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen David Okereke ile Salernitana'nın da ilgilendiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Okereke için Beşiktaş'a rakip!
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16 Ağustos 2023 17:04
Beşiktaş Transfer Haberleri: Cremonese forması giyen ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen David Okereke'ye yeni bir talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Salernitana'nın da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Salernitana'nın yanı sıra Cagliari ve Verona'nın da Nijeryalı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

Cremonese'nin Okereke'yi bu yaz kesin olarak satmak istediği öne sürüldü.

Cremonese'nin geçen yıl Club Brugge'den kadrosuna kattığı Okereke, İtalyan ekibinde çıktığı 38 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.



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