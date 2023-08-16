Cremonese forması giyen ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen David Okereke'ye yeni bir talip çıktı.İtalyan basınında yer alan habere göre, Salernitana'nın da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.Salernitana'nın yanı sıra Cagliari ve Verona'nın da Nijeryalı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.Cremonese'nin Okereke'yi bu yaz kesin olarak satmak istediği öne sürüldü.Cremonese'nin geçen yıl Club Brugge'den kadrosuna kattığı Okereke, İtalyan ekibinde çıktığı 38 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.