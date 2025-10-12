Okçulukta ulusal şampiyonlar belli oldu

12 Ekim
Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Hava Okçuluk Şampiyonası, final müsabakalarının ardından sona erdi. Klasik ve makaralı yay kategorilerinde bireysel ve takım halinde şampiyon olan sporcular, kürsüde yerini aldı.

Türkiye Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.
 
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'daki 100. Yıl Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon, final müsabakalarıyla sona erdi.
 
Büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan sporcular şunlar:
 
Klasik yay erkekler: Arda Ege Dönmezgüç
 
Klasik yay kadınlar: Elif Berra Gökkır
 
Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu
 
Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan Uçar
 
Klasik yay erkek takım: Batuhan Ayaz, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış
 
Klasik yay kadın takım: Melissa Ahmed, Alçin Duru Akboğa, Aslı Er
 
Klasik yay karışık takım: Dünya Yenihayat, Gürol Bayraktar
 
Makaralı yay erkek takım: Yunus Emre Arslan, Mustafa Dinçel, Onur Semi Tetik
 
Makaralı yay kadın takım: Efdal Hatice Köse, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer
 
Makaralı yay karışık takım: Emine Rabia Oğuz, Yağız Sezgin
