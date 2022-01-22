Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de boy gösteren West Bromwich Albion'da yarım sezon kiralık olarak forma giydikten sonra geçtiğimiz yaz Celta Vigo'ya geri dönen Okay Yokuşlu bu sezon yalnızca sekiz maçta boy gösterebilmişti.



Uzun bir süredir İspanyol ekibinden ayrılacağı konuşulan milli futbolcuyla ilgili olarak flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberde, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Okay Yokuşlu'nun kesin olaran Celta Vigo'dan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.



Milli futbolcunun Celta Vigo'dan sonra hangi takıma transfer olacağı da merak konusu...



Geçtiğimiz günlerde Fransız medyası OPkay için Fulham, Bordeaux ve Galatasaray'ın devrede olduğunu iddia etmişti.



