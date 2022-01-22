Okay Yokuşlu kararını verdi! Galatasaray...

2018 yılında 6 milyon Euro karşılığında İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ta transfer olan Okay Yokuşlu geleceği ile ilgili kararını verdi. 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu Celta Vigo'dan ayrılmaya karar verdi.

, Fotoğraf; EPA
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Okay Yokuşlu kararını verdi! Galatasaray...
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22 Ocak 2022 12:20
Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de boy gösteren West Bromwich Albion'da yarım sezon kiralık olarak forma giydikten sonra geçtiğimiz yaz Celta Vigo'ya geri dönen Okay Yokuşlu bu sezon yalnızca sekiz maçta boy gösterebilmişti.

Uzun bir süredir İspanyol ekibinden ayrılacağı konuşulan milli futbolcuyla ilgili olarak flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberde, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Okay Yokuşlu'nun kesin olaran Celta Vigo'dan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Milli futbolcunun Celta Vigo'dan sonra hangi takıma transfer olacağı da merak konusu...

Geçtiğimiz günlerde Fransız medyası OPkay için Fulham, Bordeaux ve Galatasaray'ın devrede olduğunu iddia etmişti.  

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