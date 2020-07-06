Galatasaray'ın başarılarında büyük pay sahibi olan Fernando Muslera yokken sarı-kırmızılıların kalesi düşüyor.



Uruguaylı eldivenin yedeği Okan Kocuk bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forma giydi. Bu maçlarda kalesinde tam 10 gol gördü. Gelecek sezon Muslera'nın ilk devrede de olmadığı düşünüldüğünde hiç güven vermedi. Okan kupada da 4 mücadelede 6 gol yemişti.



Sarı-kırmızılı taraftarlar gelecek sezon için kaleye mutlaka Muslera'yı aratmayacak birinin transfer edilmesini istiyorlar.



