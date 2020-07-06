Okan Kocuk'un karnesi kırık: 9 maç 16 gol!

Galatasaray'ın kalecisi Okan Kocuk, bu sezon 9 maçta forma giydi ve kalesinde 16 gol gördü

, Fotoğraf; AA
Okan Kocuk'un karnesi kırık: 9 maç 16 gol!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2020 13:12
Galatasaray'ın başarılarında büyük pay sahibi olan Fernando Muslera yokken sarı-kırmızılıların kalesi düşüyor.

Uruguaylı eldivenin yedeği Okan Kocuk bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forma giydi. Bu maçlarda kalesinde tam 10 gol gördü. Gelecek sezon Muslera'nın ilk devrede de olmadığı düşünüldüğünde hiç güven vermedi. Okan kupada da 4 mücadelede 6 gol yemişti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar gelecek sezon için kaleye mutlaka Muslera'yı aratmayacak birinin transfer edilmesini istiyorlar.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için