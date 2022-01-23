Okan Kocuk'un alternatifi Sinan Bolat

Galatasaray, GZT Giresunspor'dan Okan Kocuk'u geri alamazsa, Sinan Bolat için masaya oturacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Okan Kocuk'un alternatifi Sinan Bolat
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23 Ocak 2022 12:33
Galatasaray kaleci sorununu gelecek hafta çözecek. Sezon başı kiralık verdiği Okan Kocuk'u GZT Giresunspor'dan geri isteyen sarı kırmızılılar, Karadeniz ekibinin transfer yasağının kalkmasını bekliyor.

Giresunspor yasağı kaldırdığı takdirde başka bir kaleci alacak ve Okan Galatasaray'a dönecek.

OKAN OLMAZSA ROTA SİNAN

Okan geri alınamazsa Gent'te oynayan Sinan Bolat'la masaya oturulacak.



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