Okan Kocuk'un alternatifi Sinan Bolat

Galatasaray kaleci sorununu gelecek hafta çözecek. Sezon başı kiralık verdiği Okan Kocuk'u GZT Giresunspor'dan geri isteyen sarı kırmızılılar, Karadeniz ekibinin transfer yasağının kalkmasını bekliyor.
Giresunspor yasağı kaldırdığı takdirde başka bir kaleci alacak ve Okan Galatasaray'a dönecek.
OKAN OLMAZSA ROTA SİNAN
Okan geri alınamazsa Gent'te oynayan Sinan Bolat'la masaya oturulacak.
Giresunspor yasağı kaldırdığı takdirde başka bir kaleci alacak ve Okan Galatasaray'a dönecek.
OKAN OLMAZSA ROTA SİNAN
Okan geri alınamazsa Gent'te oynayan Sinan Bolat'la masaya oturulacak.