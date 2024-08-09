Okan Buruk: 'Yine biz şampiyon olacağız'

Son iki sezonun şampiyonu, yeni sezonu evindemaçıyla açacak.Kendi sahasında ilk defa taraftarının karşısına çıkacak olan sarı kırmızılılarda teknik direktör, oyuncularını yeni sezona motive etmeye çalışıyor. Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık yenilgiyi geride bırakmak zorunda olduklarını söyleyen Buruk "ifadelerini kullandı.Sezon öncesinde alınan kötü sonuçların lig maratonu için uyarıcı niteliğinde olduğunu söyleyen Okan Hocadiye konuştu.