Okan Buruk: "Yine biz şampiyon olacağız"

Yeni sezonun ilk maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da hazırlıklar tamam. Teknik Direktör Okan Buruk, "Şampiyon gibi başlayıp, yine ligi şampiyon bitireceğiz" dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Yine biz şampiyon olacağız'
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09 Ağustos 2024 09:52
Son güncelleme 09 Ağustos 2024 09:53
Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonu evinde Atakaş Hatayspor maçıyla açacak.

Kendi sahasında ilk defa taraftarının karşısına çıkacak olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını yeni sezona motive etmeye çalışıyor. Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık yenilgiyi geride bırakmak zorunda olduklarını söyleyen Buruk "Biz bu ligin son iki sezonunun şampiyonuyuz. Ligin de en büyük favorisiyiz. Şampiyon gibi başlayıp, yine ligi şampiyon bitireceğiz" ifadelerini kullandı.



"HEPİNİZE GÜVENİYORUM"

Sezon öncesinde alınan kötü sonuçların lig maratonu için uyarıcı niteliğinde olduğunu söyleyen Okan Hoca "Hatalarımızdan ders almasını bilirsek sonunda kazanan biz oluruz. Ben size güveniyorum. Her takım lige iyi başlamak ister. Bu yüzden Hatayspor maçı da kolay olmayacak. Ama tecrübemiz ve kalitemizle her türlü engeli aşacak durumdayız" diye konuştu.



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