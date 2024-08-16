Okan Buruk'un Fenerbahçe planı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde 6. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine puan kaybı yaşamadan çıkmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un Fenerbahçe planı!
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16 Ağustos 2024 08:06
Süper Kupa'da yaşadığı farklı mağlubiyeti Hatay galibiyetiyle unutan Galatasaray'ı 16 günde lig ve Avrupa'da 5 zorlu maç bekliyor.

Sarı-kırmızılı takım, eylülde milli araya kadar Süper Lig'de Konyaspor (d), Gaziantep FK, Adana Demirspor (d), Çaykur Rize ile karşılaşacak, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile kozlarını paylaşacak.

6. haftadaki Fenerbahçe derbisine 15 puanla çıkmanın hesaplarını yapan teknik direktör Okan Buruk, ligde sürpriz puan kaybı yaşamak istemiyor.





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