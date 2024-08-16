Okan Buruk'un Fenerbahçe planı!

Süper Kupa'da yaşadığı farklı mağlubiyeti Hatay galibiyetiyle unutan Galatasaray'ı 16 günde lig ve Avrupa'da 5 zorlu maç bekliyor.
Sarı-kırmızılı takım, eylülde milli araya kadar Süper Lig'de Konyaspor (d), Gaziantep FK, Adana Demirspor (d), Çaykur Rize ile karşılaşacak, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile kozlarını paylaşacak.
6. haftadaki Fenerbahçe derbisine 15 puanla çıkmanın hesaplarını yapan teknik direktör Okan Buruk, ligde sürpriz puan kaybı yaşamak istemiyor.
Sarı-kırmızılı takım, eylülde milli araya kadar Süper Lig'de Konyaspor (d), Gaziantep FK, Adana Demirspor (d), Çaykur Rize ile karşılaşacak, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile kozlarını paylaşacak.
6. haftadaki Fenerbahçe derbisine 15 puanla çıkmanın hesaplarını yapan teknik direktör Okan Buruk, ligde sürpriz puan kaybı yaşamak istemiyor.