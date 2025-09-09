09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'a destek

A Milli Takım'ın İspanya karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilgide kaleyi koruyan Uğurcan Çakır'a, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan moral geldi.

09 Eylül 2025 09:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'a destek
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Konya'da oynanan karşılaşmada milliler sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı. Skor tabelası aleyhte olmasına rağmen kalesinde 6 kurtarış yapan Uğurcan Çakır, maç boyunca en fazla mücadele eden isimlerden biri olarak dikkat çekti.

"EN ÇOK MÜCADELE EDEN OYUNCULARDAN BİRİYDİN"

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın yeni transferi olan Uğurcan'a sahip çıkan Okan Buruk, öğrencisine destek mesajı verdi.

Başarılı çalıştırıcının, milli file bekçisine, "Böyle maçlar her kalecinin kariyerinde olabilir. Önemli olan pes etmemek. Sen bugün skor ne olursa olsun en çok mücadele eden oyunculardan biriydin. Taraftarın ve takım arkadaşlarının güvenini kaybetmedin. Galatasaray'da çok daha iyi maçlar oynayacak, Avrupa'da ses getireceksin." dediği öğrenildi.

"SANA GÜVENİMİZ TAM"


Buruk'un ayrıca öğrencisine, özellikle Galatasaray kariyerine yeni başladığı bu dönemde moralini yüksek tutması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Tecrübeli hocanın, "Sana güvenimiz tam. Bu tür maçlar seni daha da güçlü yapacak. Galatasaray'da birlikte çok büyük başarılara imza atacağız." sözleriyle oyuncusunu motive ettiği kaydedildi. 

 

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
