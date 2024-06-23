Okan Buruk'tan sol bek talebi: Ya Berkay ya Yusuf!

Gelecek sezon rotasyonu genişletecek Okan Buruk, her bölgede alternatifli bir kadro kurmak istiyor.Tecrübeli teknik adam, bu doğrultuda savunmanın soluna da takviye istedi.'ı yeniden kiralamayı düşünen Buruk,'e alternatif olarak(19) ve'in (23) isimlerini verdi.Transfer komitesi Freiburg forması giyen Berkay ve Alanyaspor'un başarılı ismi Yusuf'la görüşmelere başladı.Sarı- kırmızılılar, Köhn'ün alternatifi olarak iki oyuncudan birini kadroya katmayı hedefliyor.