Okan Buruk'tan sol bek talebi: Ya Berkay ya Yusuf!

Gelecek sezon rotasyonu genişletecek Okan Buruk, her bölgede alternatifli bir kadro kurmak istiyor.
Tecrübeli teknik adam, bu doğrultuda savunmanın soluna da takviye istedi.
Kazımcan Karataş'ı yeniden kiralamayı düşünen Buruk, Derrick Köhn'e alternatif olarak Berkay Yılmaz (19) ve Yusuf Özdemir'in (23) isimlerini verdi.
İKİSİNDEN BİRİ
Transfer komitesi Freiburg forması giyen Berkay ve Alanyaspor'un başarılı ismi Yusuf'la görüşmelere başladı.
Sarı- kırmızılılar, Köhn'ün alternatifi olarak iki oyuncudan birini kadroya katmayı hedefliyor.
Tecrübeli teknik adam, bu doğrultuda savunmanın soluna da takviye istedi.
Kazımcan Karataş'ı yeniden kiralamayı düşünen Buruk, Derrick Köhn'e alternatif olarak Berkay Yılmaz (19) ve Yusuf Özdemir'in (23) isimlerini verdi.
İKİSİNDEN BİRİ
Transfer komitesi Freiburg forması giyen Berkay ve Alanyaspor'un başarılı ismi Yusuf'la görüşmelere başladı.
Sarı- kırmızılılar, Köhn'ün alternatifi olarak iki oyuncudan birini kadroya katmayı hedefliyor.