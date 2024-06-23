Okan Buruk'tan sol bek talebi: Ya Berkay ya Yusuf!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kazımcan Karataş'ı yeniden kiralamayı düşünen Okan Buruk, Derrick Köhn'e alternatif olarak Berkay Yılmaz (19) ve Yusuf Özdemir'in (23) isimlerini verdi.

Haber; Sabah
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Okan Buruk'tan sol bek talebi: Ya Berkay ya Yusuf!
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23 Haziran 2024 11:49
Gelecek sezon rotasyonu genişletecek Okan Buruk, her bölgede alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

Tecrübeli teknik adam, bu doğrultuda savunmanın soluna da takviye istedi.

Kazımcan Karataş'ı yeniden kiralamayı düşünen Buruk, Derrick Köhn'e alternatif olarak Berkay Yılmaz (19) ve Yusuf Özdemir'in (23) isimlerini verdi.

İKİSİNDEN BİRİ

Transfer komitesi Freiburg forması giyen Berkay ve Alanyaspor'un başarılı ismi Yusuf'la görüşmelere başladı.

Sarı- kırmızılılar, Köhn'ün alternatifi olarak iki oyuncudan birini kadroya katmayı hedefliyor. 

 
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