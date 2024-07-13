Okan Buruk'tan rapor: 'Acil sağ bek'

Galatasaray'da 3-2'lik LASK Linz yenilgisinin raporu hazırlandı.
Okan Buruk ve ekibi, takımının hatalarını ve eksiklerini masaya yatırdı.
İlk ve en önemli, sağ beke yönelikti. Takıma geri dönen Leo Dubois'nın performansı geçer not alamadı.
ACİL SAĞ BEK
Yenilen gollerdeki hatalarının yanı sıra taktik dizilişteki uyumsuzluğu da Buruk'un dikkatini çekti. Acil sağ bek ihtiyacı yeniden raporlandı.
TETE BEĞENİLMEDİ
Ayrıca Tete'nin futbolu da beğenilmedi. Bu oyuncunun kiralanması ya da satılması konusu gündeme gelebilir.
METEHAN ÖN LİBERO'YA
Öte yandan iki genç futbolcunun performansı beğenildi. Okan Buruk; takıma dönen bir diğer isim Yusuf Demir hakkında olumlu düşünüyor. 21 yaşındaki hücum oyuncusu yakından izleniyor.
Ayrıca iki gol atan Metehan Baltacı da geçer not aldı. Genç savunmya oyuncusunun hem sağ bekte hem ön liberoda denenmesi gündemde.
Buruk, Metehan'ın savunmanın önünde iyi performans verebileceğini düşünüyor.
Okan Buruk ve ekibi, takımının hatalarını ve eksiklerini masaya yatırdı.
İlk ve en önemli, sağ beke yönelikti. Takıma geri dönen Leo Dubois'nın performansı geçer not alamadı.
ACİL SAĞ BEK
Yenilen gollerdeki hatalarının yanı sıra taktik dizilişteki uyumsuzluğu da Buruk'un dikkatini çekti. Acil sağ bek ihtiyacı yeniden raporlandı.
TETE BEĞENİLMEDİ
Ayrıca Tete'nin futbolu da beğenilmedi. Bu oyuncunun kiralanması ya da satılması konusu gündeme gelebilir.
METEHAN ÖN LİBERO'YA
Öte yandan iki genç futbolcunun performansı beğenildi. Okan Buruk; takıma dönen bir diğer isim Yusuf Demir hakkında olumlu düşünüyor. 21 yaşındaki hücum oyuncusu yakından izleniyor.
Ayrıca iki gol atan Metehan Baltacı da geçer not aldı. Genç savunmya oyuncusunun hem sağ bekte hem ön liberoda denenmesi gündemde.
Buruk, Metehan'ın savunmanın önünde iyi performans verebileceğini düşünüyor.