Okan Buruk'tan oyuncularına 'seri' uyarısı!

Bu sezona Kayserispor beraberliği ile giriş yapan Galatasaray, daha sonra Süper Lig'de 10 maç üst üste kazanmıştı. Okan Buruk, oyuncularına flaş bir uyarı yaptı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan oyuncularına 'seri' uyarısı!
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07 Aralık 2023 10:34
BU sezona Kayserispor beraberliği ile giriş yapan Galatasaray, daha sonra Süper Lig'de 10 maç üst üste kazanmıştı.

Galibiyet serisi ise Hatayspor deplasmanında 2-1'lik yenilgiyle sonlanmıştı.

Yeni bir galibiyet serisi isteyen ve oyuncularıyla bir görüşme yapan Buruk, "Zorlu bir seriye giriyoruz ve tüm maçları kazanalım. Yeni yıla mutlu girelim" dedi.

Aslan, ligde son 2 karşılaş masında Alanyaspor ve Pendikspor'u yendi. İlk devrenin sonuna kadar Adana Demirspor, Sivasspor, Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor'la karşılaşacak.

Okan Buruk, bu maçları kazanarak ilk devreyi zirvede tamamlamak istiyor. 

 
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