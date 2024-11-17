Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.
"OSIMHEN, KALACAĞINI SÖYLEDİ"
Victor Osimhen ile ilgili konuşan Buruk, "Sezon sonuna kadar Osimhen'in burada kalma niyeti var. Kendisi de kalmak istiyor, başta da aynı şeyi söylüyor. Orada bir madde var ama önemli değil, kalacağını söyledi. Ocak ayında transferle ilgili bir madde var. Bu madde, farklı şeyleri var. Önemli olan oyuncu. Karar veren oyuncu. O yüzden Osimhen burada kalacağını söylüyor. Gelirken de aynı şeyi söyledi." dedi.
"İLK BAŞTA GERÇEKÇİ GELMEDİ"
Yıldız futbolcunun transferi ile ilgili de konuşan Buruk, "Gardi bana Osimhen ile ilgili böyle böyle bir şey var dedi. Gerçekçi gelmedi ilk başta. Sonra bizim Adana Demirspor maçı vardı. Maçtan sonra havalimanında video görüşme yaptık. Transfer komitesiyle bunu değerlendirdik. Başkana götürdük. Başkanın onayını aldık. Ondan sonra transfer gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
"G.SARAY HER TÜRLÜ ŞARTI ZORLAYACAKTIR"
Buruk, Osimhen'in transferi ile ilgili ayrıca, "Çıkış maddesi var Osimhen'in, 75 milyon euro. Oyuncu isterse tabii Galatasaray her türlü şartı zorlayacaktır. Hemen olmaz, belki sezon sonu olur. Oyuncu da mutlu. Galatasaray yönetimi, teknik direktörü, taraftarı Osimhen'in burada olmasını ister ve ne gerekiyorsa yapar. Osimhen, burada başka bir takımda oynayamaz." sözlerini de sarf etti.
"OSIMHEN, KALACAĞINI SÖYLEDİ"
Victor Osimhen ile ilgili konuşan Buruk, "Sezon sonuna kadar Osimhen'in burada kalma niyeti var. Kendisi de kalmak istiyor, başta da aynı şeyi söylüyor. Orada bir madde var ama önemli değil, kalacağını söyledi. Ocak ayında transferle ilgili bir madde var. Bu madde, farklı şeyleri var. Önemli olan oyuncu. Karar veren oyuncu. O yüzden Osimhen burada kalacağını söylüyor. Gelirken de aynı şeyi söyledi." dedi.
"İLK BAŞTA GERÇEKÇİ GELMEDİ"
Yıldız futbolcunun transferi ile ilgili de konuşan Buruk, "Gardi bana Osimhen ile ilgili böyle böyle bir şey var dedi. Gerçekçi gelmedi ilk başta. Sonra bizim Adana Demirspor maçı vardı. Maçtan sonra havalimanında video görüşme yaptık. Transfer komitesiyle bunu değerlendirdik. Başkana götürdük. Başkanın onayını aldık. Ondan sonra transfer gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
"G.SARAY HER TÜRLÜ ŞARTI ZORLAYACAKTIR"
Buruk, Osimhen'in transferi ile ilgili ayrıca, "Çıkış maddesi var Osimhen'in, 75 milyon euro. Oyuncu isterse tabii Galatasaray her türlü şartı zorlayacaktır. Hemen olmaz, belki sezon sonu olur. Oyuncu da mutlu. Galatasaray yönetimi, teknik direktörü, taraftarı Osimhen'in burada olmasını ister ve ne gerekiyorsa yapar. Osimhen, burada başka bir takımda oynayamaz." sözlerini de sarf etti.