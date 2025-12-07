Okan Buruk'tan Monaco maçı için şut emri

07 Aralık
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Monaco maçı için çalışmalara start verirken, Teknik Direktör Okan Buruk'un oyuncularından kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istediği öğrenildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
 
Florya'da gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle start aldı.
 
8'E 2 PAS ÇALIŞMASIYLA DEVAM ETTİ
 
Isınmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.
 
Tempolu geçen antrenmanda oyuncuların istekli görüntüsü teknik ekibi memnun etti.
 
BURUK'TAN NET TALİMAT: "KALEYİ GÖRÜNCE VURUN!"
 
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Monaco karşılaşması için öğrencilerine özel bir uyarıda bulunduğu öğrenildi.
 
Buruk'un oyuncularından, kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istediği ifade edildi.
 
Deneyimli hoca, rakibin savunma zaaflarını değerlendirmek ve skor üretme ihtimalini artırmak için ceza sahası çevresindeki şutların çoğalmasını hedefliyor.
 
Galatasaray, zorlu Monaco mücadelesi öncesi hazırlıklarını bugün de sürdürecek.
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
