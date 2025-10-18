18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
17:00
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
14:30
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
14:00
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
14:00
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
14:00
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
14:30
18 Ekim
QPR-Millwall
14:30
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
17:00
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
17:00
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
17:00
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
17:00
18 Ekim
Sheffield United-Watford
17:00
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
17:00
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
17:00
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
16:00
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
17:00
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
13:30
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
13:30
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
16:00
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
16:30
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
16:30
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
16:30
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
16:30
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
14:30
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
16:00
18 Ekim
Brighton-Newcastle
17:00
18 Ekim
Burnley-Leeds United
17:00
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
17:00
18 Ekim
M.City-Everton
17:00
18 Ekim
Sunderland-Wolves
17:00
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
15:00
18 Ekim
Barcelona-Girona
17:15
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı

Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'de yer almayan Mauro Icardi bugün 90 dakikaya pazubandı ile başlayacak. Buruk, zorlu bir millî takım macerası yaşayan Victor Osimhen'i kulübeye çekecek…

18 Ekim 2025 10:28
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı




Galatasaray, millî ara dönüşünde gözünü lige çevirdi.

Derbi sonrasında soluğu Madrid'de alan Mauro Icardi, takıma verilen dört günlük izne karşılık teknik direktör Okan Buruk'tan ekstra iki gün daha izin istemişti. Buruk, bu talebe olumlu yaklaşırken, Başakşehir maçında kendisini ilk on birde oynatmayı planladığının altını çizmişti.

Tecrübeli hocanın "Kendini maça hazırla" talimatı karşısında ekstra izinden vazgeçen İcardi, Madrid tatilinden erken dönüp takımla birlikte çalışmalara başladı. İcardi'nin bu istekli hâli Buruk'u da memnun etti. Okan Hoca, Galatasaray formasıyla bugüne kadar Başakşehir'e karşı dört gol atıp üç de asist yapan İcardi'nin bu maçla birlikte çıkışa geçmesini istiyor.

OSİMHEN DİNLENECEK

Nijerya Millî Takımı ile Benin maçı öncesinde maceralı bir yolculuk yapan Victor Osimhen'i dinlendirmek isteyen Buruk, yıldız golcüyü kulübeye çekecek. Osimhen'in de içinde bulunduğu uçak, Leseto deplasmanı dönüşünde ön camında görülen çatlak sebebiyle havada büyük tehlike atlatmış ve Nijerya'ya varmadan önce Angola'ya acil iniş yapmıştı.

Bozuk idman sahaları da Nijeryalı oyuncuları bir hayli zorlamıştı. Okan Buruk, Başakşehir maçında İcardi'nin yanı sıra Leroy Sane'yi de ilk on birde görevlendirecek. Hafta içinde oynanacak olan Boro/Glimt maçını da düşünen tecrübeli teknik adam böylece takımda bir mini rotasyona gitmiş olacak. 

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
