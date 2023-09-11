Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı planı!

Galatasaray'da A Milli Takım'daki oyuncuların moralsizliği teknik kadroyu harekete geçirdi. Okan Buruk, ay-yıldızlı ekipte bazı sorunlar yaşayan oyuncular için özel mesai harcayacak.
Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan ve Ermenistan maçı öncesinde dua ettiği gerekçesiyle sosyal medyada bir kesim tarafından linç edilen Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra aynı müsabakada süre alamayan ve eşinin doğum yapacak olması yüzünden kadrodan ayrılan Abdülkerim Bardakcı'ya yakın ilgi gösterilecek. Okan Buruk kamptan moralsiz ayrılan iki futbolcuyla yakından ilgilenecek.
BARIŞ VE KAZIMCAN'A PSİKOLOJİK DESTEK
Yine Ermenistan maçında forvette maça başlayan ama performansı nedeniyle ağır şekilde eleştirilen Barış Alper Yılmaz ile kadroya alınmayan Kazımcan'a da psikolojik destek verilecek.
Halil, Barış Alper ve Kazımcan çarşamba günü Florya'ya dönecek. Oyuncuların fiziksel olarak hazırlanmaları dışında psikolojik açıdan da kendilerini iyi hissetmelerinin önemine dikkat çeken Okan Buruk'un bu futbolcularla özel bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.
Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan ve Ermenistan maçı öncesinde dua ettiği gerekçesiyle sosyal medyada bir kesim tarafından linç edilen Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra aynı müsabakada süre alamayan ve eşinin doğum yapacak olması yüzünden kadrodan ayrılan Abdülkerim Bardakcı'ya yakın ilgi gösterilecek. Okan Buruk kamptan moralsiz ayrılan iki futbolcuyla yakından ilgilenecek.
BARIŞ VE KAZIMCAN'A PSİKOLOJİK DESTEK
Yine Ermenistan maçında forvette maça başlayan ama performansı nedeniyle ağır şekilde eleştirilen Barış Alper Yılmaz ile kadroya alınmayan Kazımcan'a da psikolojik destek verilecek.
Halil, Barış Alper ve Kazımcan çarşamba günü Florya'ya dönecek. Oyuncuların fiziksel olarak hazırlanmaları dışında psikolojik açıdan da kendilerini iyi hissetmelerinin önemine dikkat çeken Okan Buruk'un bu futbolcularla özel bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.