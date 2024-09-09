Okan Buruk'tan Jelert için karar

Galatasaray'da yeni transfer Elias Jelert'in performansı, teknik heyet tarafından beğenilmedi.
JELERT YETERLİ BULUNMADI
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Okan Buruk, Elias Jelert'in gösterdiği performansı yeterli bulmadı.
Bu gelişmenin üzerine 3-5-2 sistemine geçmeyi planlayan Galatasaray teknik heyeti, sağ kanat için Junior Dina Ebimbe transferinin bitirilmesini yönetimden talep etti.
EBIMBE İÇİN GİRİŞİMLER SIKLAŞTI
23 yaşındaki Ebimbe, joker özelliğiyle listeye girdi. Sağ kanat dışında orta sahanın merkezinde oynayabilen Ebimbe için Frankfurt'la temaslar başladı ve Alman ekibiyle kiralama formülü üzerinde anlaşma şartları zorlanıyor. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon başında PSG'den 6.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
Başarılı oyuncu, Alman ekibinde 73 maça çıktı ve 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
JELERT YETERLİ BULUNMADI
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Okan Buruk, Elias Jelert'in gösterdiği performansı yeterli bulmadı.
Bu gelişmenin üzerine 3-5-2 sistemine geçmeyi planlayan Galatasaray teknik heyeti, sağ kanat için Junior Dina Ebimbe transferinin bitirilmesini yönetimden talep etti.
EBIMBE İÇİN GİRİŞİMLER SIKLAŞTI
23 yaşındaki Ebimbe, joker özelliğiyle listeye girdi. Sağ kanat dışında orta sahanın merkezinde oynayabilen Ebimbe için Frankfurt'la temaslar başladı ve Alman ekibiyle kiralama formülü üzerinde anlaşma şartları zorlanıyor. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon başında PSG'den 6.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
Başarılı oyuncu, Alman ekibinde 73 maça çıktı ve 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi.