Okan Buruk'tan Günay'la özel görüşme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçında kaleyi koruyacak Günay Güvenç'le özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan Günay'la özel görüşme
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07 Kasım 2023 07:43
Son güncelleme 07 Kasım 2023 07:44
"Günay Güvenç, Muslera'dan sonra en iyisi..." Bu değerlendirme, Florya'daki teknik heyete ait. Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın durumu keyifleri kaçırırken, sarı-kırmızılılarda tecrübeli eldiven için yapılan değerlendirmeler yüreklere su serpti.

"GÜNAY HEPSİNDEN İYİ"

2011'den bu yana Muslera'nın sarı-kırmızılılarda bulunduğuna dikkat çekilirken, Galatasaray Teknik Heyeti şu sözleri kullandı:

"Muslera, Galatasaray'da geldiğinden beri birçok kaleci geldi, geçti. Günay hepsinden iyi... Muslera elbette farklı bir figür ve yeri doldurulması kolay değil... Ama Günay da güven veriyor. Kasımpaşa maçında da kısa süre içinde bunu hissettirdi. Üstelik ayakları Muslera'ya göre daha iyi. Takımı sahiplenen lider karakterli oyunculardan biri."

OKAN BURUK'TAN TOPLANTI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, ligde ise Hatayspor maçlarında kaleyi koruması beklenen Günay'a teknik kadro da destek veriyor. Teknik Direktör Okan Buruk, tecrübeli eldivenle bir toplantı yaparak, "Seni transfer ederken bir an bile tereddüt etmedik. Uzun maratonda elbette sana şans verecektik. Kısmet bugüneymiş. Çık ve bu şansı en iyi şekilde değerlendir" dedi.

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