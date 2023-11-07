"Günay Güvenç, Muslera'dan sonra en iyisi..." Bu değerlendirme, Florya'daki teknik heyete ait. Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın durumu keyifleri kaçırırken, sarı-kırmızılılarda tecrübeli eldiven için yapılan değerlendirmeler yüreklere su serpti.
"GÜNAY HEPSİNDEN İYİ"
2011'den bu yana Muslera'nın sarı-kırmızılılarda bulunduğuna dikkat çekilirken, Galatasaray Teknik Heyeti şu sözleri kullandı:
"Muslera, Galatasaray'da geldiğinden beri birçok kaleci geldi, geçti. Günay hepsinden iyi... Muslera elbette farklı bir figür ve yeri doldurulması kolay değil... Ama Günay da güven veriyor. Kasımpaşa maçında da kısa süre içinde bunu hissettirdi. Üstelik ayakları Muslera'ya göre daha iyi. Takımı sahiplenen lider karakterli oyunculardan biri."
OKAN BURUK'TAN TOPLANTI
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, ligde ise Hatayspor maçlarında kaleyi koruması beklenen Günay'a teknik kadro da destek veriyor. Teknik Direktör Okan Buruk, tecrübeli eldivenle bir toplantı yaparak, "Seni transfer ederken bir an bile tereddüt etmedik. Uzun maratonda elbette sana şans verecektik. Kısmet bugüneymiş. Çık ve bu şansı en iyi şekilde değerlendir" dedi.
"GÜNAY HEPSİNDEN İYİ"
2011'den bu yana Muslera'nın sarı-kırmızılılarda bulunduğuna dikkat çekilirken, Galatasaray Teknik Heyeti şu sözleri kullandı:
"Muslera, Galatasaray'da geldiğinden beri birçok kaleci geldi, geçti. Günay hepsinden iyi... Muslera elbette farklı bir figür ve yeri doldurulması kolay değil... Ama Günay da güven veriyor. Kasımpaşa maçında da kısa süre içinde bunu hissettirdi. Üstelik ayakları Muslera'ya göre daha iyi. Takımı sahiplenen lider karakterli oyunculardan biri."
OKAN BURUK'TAN TOPLANTI
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, ligde ise Hatayspor maçlarında kaleyi koruması beklenen Günay'a teknik kadro da destek veriyor. Teknik Direktör Okan Buruk, tecrübeli eldivenle bir toplantı yaparak, "Seni transfer ederken bir an bile tereddüt etmedik. Uzun maratonda elbette sana şans verecektik. Kısmet bugüneymiş. Çık ve bu şansı en iyi şekilde değerlendir" dedi.