Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100 ekranlarında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ile oynadıkları derbiye dair görüşlerini paylaşan Buruk'un Jose Mourinho ile ilgili cevabı ön plana çıktı.
Fenerbahçe ile oynanan derbiye dair konuşan Buruk, "Geçen seneki ilk derbide oyun olarak çok kısırdı iki takım da. Biz deplasmandaydık. Şey bakıyorsun, deplasmandasın, rakip yarı sahasından çıkmadı, sen çıkmadın, kontrollü bitti. Bu seneki maç daha pozisyonlu, iki takım da çok pozisyona girdi" açıklamasını yaptı.
"DZEKO ÇOK İYİ YAPTI"
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun performansına parantez açan Okan Buruk, "Biz kimle oynarsak oynayalım rakip analizinde topa sahipken ne yapıyor, aut atışında ne yapıyor, pozisyonel oyunda ne yapıyor, nerede risk alıyor, artıları eksileri görerek tahmin ederek başlıyorsunuz. En-Nesyri ile başlamıştı bir hafta önce ama bence bize karşı Dzeko ile başlayacaktı. Dzekolu oyunda ön baskıyı daha iyi yapan bir takım. Bağlantı oyununu çok iyi yapıyor Dzeko, bence bizim maçta da çok iyi yaptı. Fenerbahçe, bir önceki Kasımpaşa maçıyla aynı başladı bize karşı. Kendi oyun içi düşüncelerimiz oldu. Analizlerimiz birebir aynı çıktı. Fenerbahçe, Alanyaspor maçında adam adama baskı yaptı. Bize karşı yapmayacağını tahmin etmiştik. Bize karşı Alanyaspor daha farklı oyun kurdu. Fenerbahçe beklediğimiz gibi çıktı. Bizi şaşırtmadı. Oyun içi değişiklikler de aşağı yukarı benzerdi. En önemlisi birinci golü bizim atmamızdı. İkinci golü de atınca maçı bitirdik" şeklinde konuştu.
"DERBİDE OLAY OLMADI"
Derbide atmosfere dikkat çeken Okan Buruk, "Derbide saha içi saha dışı olay olmadı. Giriş çıkış her şey çok güzeldi. Fenerbahçe seyircisi de çok iyi geçirdi maçı. Maçtan sonra da söyledim" dedi.
MOURINHO CEVABI
"Jose Mourinho'nun size maçtaki yaklaşımı nasıldı" sorusuna Okan Buruk, "Maç öncesi ben geç çıktım, kulübenin orada beni beklemiş. Maç sonunda ben gittim yanına. Bize yakışır şekilde gayet güzel geçti" cevabını verdi.
Fenerbahçe ile oynadıkları derbiye dair görüşlerini paylaşan Buruk'un Jose Mourinho ile ilgili cevabı ön plana çıktı.
Fenerbahçe ile oynanan derbiye dair konuşan Buruk, "Geçen seneki ilk derbide oyun olarak çok kısırdı iki takım da. Biz deplasmandaydık. Şey bakıyorsun, deplasmandasın, rakip yarı sahasından çıkmadı, sen çıkmadın, kontrollü bitti. Bu seneki maç daha pozisyonlu, iki takım da çok pozisyona girdi" açıklamasını yaptı.
"DZEKO ÇOK İYİ YAPTI"
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun performansına parantez açan Okan Buruk, "Biz kimle oynarsak oynayalım rakip analizinde topa sahipken ne yapıyor, aut atışında ne yapıyor, pozisyonel oyunda ne yapıyor, nerede risk alıyor, artıları eksileri görerek tahmin ederek başlıyorsunuz. En-Nesyri ile başlamıştı bir hafta önce ama bence bize karşı Dzeko ile başlayacaktı. Dzekolu oyunda ön baskıyı daha iyi yapan bir takım. Bağlantı oyununu çok iyi yapıyor Dzeko, bence bizim maçta da çok iyi yaptı. Fenerbahçe, bir önceki Kasımpaşa maçıyla aynı başladı bize karşı. Kendi oyun içi düşüncelerimiz oldu. Analizlerimiz birebir aynı çıktı. Fenerbahçe, Alanyaspor maçında adam adama baskı yaptı. Bize karşı yapmayacağını tahmin etmiştik. Bize karşı Alanyaspor daha farklı oyun kurdu. Fenerbahçe beklediğimiz gibi çıktı. Bizi şaşırtmadı. Oyun içi değişiklikler de aşağı yukarı benzerdi. En önemlisi birinci golü bizim atmamızdı. İkinci golü de atınca maçı bitirdik" şeklinde konuştu.
"DERBİDE OLAY OLMADI"
Derbide atmosfere dikkat çeken Okan Buruk, "Derbide saha içi saha dışı olay olmadı. Giriş çıkış her şey çok güzeldi. Fenerbahçe seyircisi de çok iyi geçirdi maçı. Maçtan sonra da söyledim" dedi.
MOURINHO CEVABI
"Jose Mourinho'nun size maçtaki yaklaşımı nasıldı" sorusuna Okan Buruk, "Maç öncesi ben geç çıktım, kulübenin orada beni beklemiş. Maç sonunda ben gittim yanına. Bize yakışır şekilde gayet güzel geçti" cevabını verdi.