Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100 ekranlarında yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması
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13 Ekim 2024 00:17
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100 ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

Buruk, futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın, sakatlık nedeniye Antalyaspor maçında olmayacağını açıkladı.

İşte Buruk'un açıklaması;

"Barış Alper Yılmaz bir sakatlık geçirdi milli takımda. Antalyaspor deplasmanında olmayacak. Herhalde bir sonraki maçta olur. Barış normalin dışında bir oyuncu fiziksel olarak. Normal biri olsa Antalya maçında olmaz. Barış olunca bir şey diyemiyoruz. Çok çabuk toparlayabilir. Beşiktaş maçına yetişecek gibi görünüyor. Başka sakatımız yok. Ziyech başladı, iyi de başladı. Sert antrenman yaptık bugün, gösterdi. İyi, istekli. Osimhen takım dışında çalışıyor. Programımız, Antalya maçına hazır olması."

 

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