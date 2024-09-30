Okan Buruk'tan Barış Alper'e 'defans' uyarısı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, Barış Alper Yılmaz'a savunmaya yardım etmesi ve oyuna konsantre olması konusunda telkinlerde bulunduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Barış Alper'e 'defans' uyarısı!
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30 Eylül 2024 09:06
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan, Barış Alper Yılmaz'a uyarı geldi...

Sarı-Kırmızılılar'da, Kasımpaşa karşılaşmasında ikinci yarıda forma giyen Barış Alper Yılmaz, takıma beklenen katkıyı yapamamıştı Teknik direktör Okan Buruk, sık sık yedek kulübesinden çıkarak, Barış'a uyarılarda bulunmuştu.

'DEFANS' UYARISI

Buruk'un, Milli futbolcuya, savunmaya yardım etmesi ve oyuna konsantre olması konusunda telkinlerde bulunduğu öğrenildi. 

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