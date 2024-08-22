Okan Buruk'tan 4 maçta 4 farklı 11

Galatasaray'ın oynadığı 4 resmi maçta 4 farklı kadroyu sahaya süren Buruk 17 farklı oyuncuya ilk 11'de şans tanıdı.
Muslera, Abdülkerim, Torreira, Mertens ve Icardi, Okan Hoca'nın değişmezleri olarak her maçın başlangıç kadrosundaki yerlerini aldı.
Sonradan oyuna girenlerle birlikte ise sarı kırmızılı takımda geride kalan 4 karşılaşmada 21 farklı oyuncu ter döktü.
Muslera, Abdülkerim, Torreira, Mertens ve Icardi, Okan Hoca'nın değişmezleri olarak her maçın başlangıç kadrosundaki yerlerini aldı.
Sonradan oyuna girenlerle birlikte ise sarı kırmızılı takımda geride kalan 4 karşılaşmada 21 farklı oyuncu ter döktü.