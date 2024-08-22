Okan Buruk'tan 4 maçta 4 farklı 11

Galatasaray bu sezon 4. resmi maçını oynarken, Teknik Direktörü Okan Buruk bu karşılaşmaların tamamına farklı 11'lerle çıktı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan 4 maçta 4 farklı 11
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22 Ağustos 2024 08:40
Galatasaray'ın oynadığı 4 resmi maçta 4 farklı kadroyu sahaya süren Buruk 17 farklı oyuncuya ilk 11'de şans tanıdı.

Muslera, Abdülkerim, Torreira, Mertens ve Icardi, Okan Hoca'nın değişmezleri olarak her maçın başlangıç kadrosundaki yerlerini aldı.

Sonradan oyuna girenlerle birlikte ise sarı kırmızılı takımda geride kalan 4 karşılaşmada 21 farklı oyuncu ter döktü. 

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