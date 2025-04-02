Okan Buruk'tan 3 değişiklik!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk son maçın ilk 11'nde 3 değişikliğe gitti.
Ülker Stadı'nda yapılan derbide sarı-kırmızılı takım Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile mücadele etti.
Okan Buruk, yedek kulübesine ise Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demribay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata'yı bekletti.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü deplasmanda 2-1 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde görev yapan Muslera, Frankowski ve Morata'yı yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine kalede Günay Güvenç'e, sağ bekte Kaan Ayhan'a, orta sahada ise Mario Lemina'ya görev verdi.
Ülker Stadı'nda yapılan derbide sarı-kırmızılı takım Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile mücadele etti.
Okan Buruk, yedek kulübesine ise Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demribay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata'yı bekletti.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü deplasmanda 2-1 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde görev yapan Muslera, Frankowski ve Morata'yı yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine kalede Günay Güvenç'e, sağ bekte Kaan Ayhan'a, orta sahada ise Mario Lemina'ya görev verdi.