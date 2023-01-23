Okan Buruk, Süper Lig'in şampiyonlarını da solladı!

Galatasaray'da 1959'dan sonra üst üste 12 resmi maç kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçen Okan Buruk, Süper Lig'de de kariyer sezonunu yaşıyor.Buruk, Galatasaray'ın başında 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi elde ederek 2.37 puan ortalamasını yakaladı. Başarılı çalıştırıcı, bu ortalama ile kendi adına en iyi lig performansını yakalamış oldu.Buruk, 2019-20 sezonunda şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'de sezonu 2.03'lük puan ortalamasıyla tamamlamıştı. Buruk, 2017-18 sezonunda 9 maçlık Akhisar döneminde ise 2.33'lük bir oran yakalamıştı.Süper Lig'in son 7 sezonunda şampiyonların puan ortalamalarına baktığımızda da başarılı çalıştırıcının iyi bir grafik sergilediğini görüyoruz. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.16'lık puan ortalamasını yakalayarak ipi göğüsledi. 2020-21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 2.08 ortalamasını bulmuştu. 2018- 2019 sezonunda Fatih Terim'li G.Saray 2.14'lük puan ortalaması ile şampiyon oldu.Okan Buruk'un puan ortalamasında geride kaldığı tek sezon 2017-18 sezonu oldu. Fatih Terim'li G.Saray 2.39'luk ortalama ile şampiyon olmuştu. Terim'in Süper Lig kariyer sezonu ise 1996-97'de yaşandı. Tecrübeli çalıştırıcı 2.41'lik oran yakalamıştı. Okan Buruk, 2015- 16 ve 2016- 17 sezonunda şampiyonluk yaşayan Beşiktaş'ta Güneş'in puan ortalamalarını da geçti. Güneş 2015-16 sezonunda 2.32, 2016-17 sezonunda ise 2.33'lük puan ortalamasına ulaşmıştı.