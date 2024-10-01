Okan Buruk kararını verdi: 'Jelert'i kiralayın'

Galatasaray'da sezon başında Kopenhag'tan 9 milyon euroya alınan Elias Jelert pişmanlığı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılara bu sezon katılan 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, beklenen etkiyi gösteremedi.
Bu bölgede bir türlü yüzü gülmeyen Galatasaray, Sacha Boey'in transferinin ardından Leo Dubois ve Sergei Aurier ile sağ bek sorununu halletmek istemiş ancak başarılı olamamıştı.
Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; bu sezon da Jelert yetersiz bulunurken, performansında gelişme olmaması halinde devre arasında bir takıma kiralanmasının gündemde olduğu belirtildi.
Yaz döneminde Bissaka, Doue ve Assignon gibi isimlerle ilgilenen ama Elias Jelert'i kadrosuna katan Aslan'da Danimarkalı oyuncu yetersiz kaldı. Kasımpaşa maçında da verilen şansı kullanamayan Jelert'in ana planda düşünülmediği bildirildi.
YEDEK KALSA LÜKS OLUR
Teknik kadronun, Kaan Ayhan veya Barış'ı burada ilk seçenek olarak düşündüğü kaydedildi. Jelert'in sol bekte Jakobs'un alternatifi olacağı ancak 9 milyon eurouya alınan bir oyuncu için de bu durumun lüks kaçacağı vurgulandı.
YENİ SAĞ BEK ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Galatasaray ile 5 senelik anlaşma imzalayan Jelert'ten memnun olmayan teknik kadronun, izleme komitesinden sağ bek için çalışmalara başlanmasını istediği öğrenildi.
Bu bölgede bir türlü yüzü gülmeyen Galatasaray, Sacha Boey'in transferinin ardından Leo Dubois ve Sergei Aurier ile sağ bek sorununu halletmek istemiş ancak başarılı olamamıştı.
Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; bu sezon da Jelert yetersiz bulunurken, performansında gelişme olmaması halinde devre arasında bir takıma kiralanmasının gündemde olduğu belirtildi.
Yaz döneminde Bissaka, Doue ve Assignon gibi isimlerle ilgilenen ama Elias Jelert'i kadrosuna katan Aslan'da Danimarkalı oyuncu yetersiz kaldı. Kasımpaşa maçında da verilen şansı kullanamayan Jelert'in ana planda düşünülmediği bildirildi.
YEDEK KALSA LÜKS OLUR
Teknik kadronun, Kaan Ayhan veya Barış'ı burada ilk seçenek olarak düşündüğü kaydedildi. Jelert'in sol bekte Jakobs'un alternatifi olacağı ancak 9 milyon eurouya alınan bir oyuncu için de bu durumun lüks kaçacağı vurgulandı.
YENİ SAĞ BEK ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Galatasaray ile 5 senelik anlaşma imzalayan Jelert'ten memnun olmayan teknik kadronun, izleme komitesinden sağ bek için çalışmalara başlanmasını istediği öğrenildi.