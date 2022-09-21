Okan Buruk istedi, iki ismin maaşına zam!

Sacha Boey ile Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile sözleşmelerini yenilemeye hazırlanıyor. Yönetim, Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda, iki oyuncunun kontratlarında iyileştirme kararı aldı.Sözleşmesini daha önce 2026 kadar uzatan Kerem'in bu sezon 8 milyon TL olan maaşı 16 milyon TL'ye yükseltilecek.Oyuncunun maaşı, Abdülkerim Bardakçı'nınki gibi her sezon kademeli olarak arttırılacak. Konyaspor'dan gelen deneyimli stoper, 17 milyon TL ile takımın en çok kazanan yerli oyuncusu. Abdülkerim'in maaşı 2025-26 sezonunda 29 milyon TL'yi aşacak.Yüzde 100 zam yapılacak diğer oyuncu ise Sacha Boey… Sezona fırtına gibi başlayan 22 yaşındaki Fransız sağ bekle de 480 bin Euro olan maaşı 1 milyon Euro'ya yükseltilerek kontrat yenilenecek.Öte yandan Galatasaray Yunus Akgün ile de yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor.Sezon başı kampına katılmayan, gönderilmesi gündemde olan, Leo Dubois'nın transferiyle tamamen gözden çıkarılan Sacha Boey, Galatasaray camiasını ters köşeye yatırdı! 22 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız sağ bek, sarı-kırmızılı takımın en formda oyuncusu olarak sezona girerken geride kalan 7 haftada Süper Lig'in en verimli sağ beki olmayı da başardı. Boey'in tek eksiği gol…