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Okan Buruk: "İllallah ettik! Gelme bir daha!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Toulouse ile oynadıkları hazırlık maçının hakemi Burak Şeker'e tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'İllallah ettik! Gelme bir daha!'
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16 Aralık 2022 18:00
 Galatasaray'ın Toulouse ile Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında sarı kırmızılıların teknik adamı Okan Buruk, maçın hakemi Burak Şeker'e tepki gösterdi.

Toulouse'un 42. dakikada Rasmuas Nicolaisen ile bulduğu gol öncesi faul kararına itiraz eden Okan Buruk, 4. hakemin yanına giderek tepkisini dile getirdi. Okan Buruk, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Hazırlık maçında bile aynısını yapıyorsunuz. Kininiz bitmedi! Burada bile pozisyon yaratmaya çalışıyorsunuz." dedi.

"İLLALLAH ETTİK! GELMEYİN BİR DAHA"

Tepkisini sürdüren Buruk, "Ligde kaldığınız yerden burada da devam. Ligde illallah ettik, burada devam ediyorsunuz. İstemiyoruz, gelmeyin maçlarımıza!" ifadelerini kullandı.

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