Okan Buruk: 'Hedefim 4. şampiyonluk'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, üst üste 3 şampiyonluğun ardından gözünü futbolculuğu dönemindeki rekoruna dikti.
Galatasaray'da 4 sene üst üste şampiyon olan takımın bir parçası olan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de aynı başarıya imza atmak istiyor.
Başarılı teknik adam, "Futbolculuğumda üst üste 4 yıl şampiyonluk yaşamıştım. İnşallah teknik direktör olarak da 4'te 4 yaparım." dedi.
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Galatasaray'da 4 sene üst üste şampiyon olan takımın bir parçası olan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de aynı başarıya imza atmak istiyor.
Başarılı teknik adam, "Futbolculuğumda üst üste 4 yıl şampiyonluk yaşamıştım. İnşallah teknik direktör olarak da 4'te 4 yaparım." dedi.
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