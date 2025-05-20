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Okan Buruk: "Hedefim 4. şampiyonluk"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Futbolculuğumda üst üste 4 yıl şampiyonluk yaşamıştım. İnşallah teknik direktör olarak da 4'te 4 yaparım." diye konuştu.

calendar 20 Mayıs 2025 10:45 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 10:51
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Hedefim 4. şampiyonluk'
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, üst üste 3 şampiyonluğun ardından gözünü futbolculuğu dönemindeki rekoruna dikti.

Galatasaray'da 4 sene üst üste şampiyon olan takımın bir parçası olan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de aynı başarıya imza atmak istiyor.

Başarılı teknik adam, "Futbolculuğumda üst üste 4 yıl şampiyonluk yaşamıştım. İnşallah teknik direktör olarak da 4'te 4 yaparım." dedi.

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