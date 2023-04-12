Okan Buruk: 'Galibiyetten başka bir şey düşünmeyin'

Galatasaray'ın 'bay' geçtiği haftada en yakın rakibi Fenerbahçe, deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 yenerek puan farkını 6'ya düşürdü. Kayserispor'la evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.F.Bahçe'nin farkı 6'ya indirmesi üzerine Buruk oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Kayseri karşısında galibiyetten başka bir sonuç istemediğini söyledi.Teknik direktör Okan Buruk, olası bir puan kaybında Fenerbahçe'nin farkı daha fazla eritmesini istemiyor. Bu nedenle oyuncularıyla bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı,diye konuştu.