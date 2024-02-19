Okan Buruk, Fatih Terim'in rekorunu kırdı!

Galatasaray'da Okan Buruk fırtınası esiyor. Deplasmanda Ankaragücü'nü de rahat bir skorla 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılarda Okan Buruk inanılması güç bir rekoru kırdı.

, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
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19 Şubat 2024 10:22
Son güncelleme 19 Şubat 2024 10:23
Okan Buruk, uzun yıllar Fatih Terim'in elinde olan kırılması güç bir rekoru kırarak Ankaragücü deplasmanından 3 puanla döndü.

50 GALİBİYETLİK İNANILMAZ SERİ

1.5 sezonda toplamda Süper Lig'de 62 maça çıkan Okan Buruk, 50 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak müthiş bir puan ortalaması tutturdu.

REKOR FATİH TERİM'DEYDİ

Bu kadar kısa süre içinde 50 galibiyete ulaşan Okan Buruk, Fatih Terim'i geride bırakarak rekoru kırdı. Bir önceki rekor 70 maçta 50 galibiyetle Fatih Terim'e aitti.

[62] Okan Buruk
[70] Fatih Terim
[71] Christoph Daum
[71] İsmail Kartal
[71] Şenol Güneş 

 
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