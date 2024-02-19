Okan Buruk, Fatih Terim'in rekorunu kırdı!

Okan Buruk, uzun yıllar Fatih Terim'in elinde olan kırılması güç bir rekoru kırarak Ankaragücü deplasmanından 3 puanla döndü.1.5 sezonda toplamda Süper Lig'de 62 maça çıkan Okan Buruk, 50 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak müthiş bir puan ortalaması tutturdu.Bu kadar kısa süre içinde 50 galibiyete ulaşan Okan Buruk, Fatih Terim'i geride bırakarak rekoru kırdı. Bir önceki rekor 70 maçta 50 galibiyetle Fatih Terim'e aitti.[62] Okan Buruk[70] Fatih Terim[71] Christoph Daum[71] İsmail Kartal[71] Şenol Güneş