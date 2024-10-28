Okan Buruk çift sistemle kafa karıştırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesi iki farklı plan üzerinde duruyor. Barış Alper dörtlüde sol bek, üçlü savunmada sağ kanat oynayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk çift sistemle kafa karıştırdı
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28 Ekim 2024 08:21
G.Saray'ın kadro ve dizilişi netlik kazanmadı. Taktik çalışmalarda 3-4-1-2 ve 4-4-2 sistemleri değişmeli olarak denendi.

Cumartesi günkü çift kale maçta dörtlü savunmanın solunda Barış Alper görev yaptı. Mertens yerine Sallai ilk 11'e girerse, sarı-kırmızılılar, oyun içinde iki farklı dizilişe (3-4-1-2 ve 4-4-2) geçebilecek.

Barış Alper, dörtlüde sol bek, üçlü düzende ise sağ kanat olacak. Sallai de 10 numara veya sağ açık olarak şans bulabilir.

Galatasaray cephesi derbi öncesi Beşiktaş'ın kafasını karıştırdı.


EVİNDE 10 NUMARA!

Sarı-kırmızılılar, 2011'de maçlarını oynamaya başladığı Aslantepe'de Beşiktaş'a karşı ciddi bir üstünlük kurdu. Ezeli rekabette yeni statta oynanan 14 mücadelenin 10'unu Aslan önde bitirirken siyah-beyazlılar 2 defa kazandı. 

 
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