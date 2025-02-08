Okan Buruk: "Carlos'a burayı 'Patron' tanıtır"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni transferler için takıma bir konuşma yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk: 'Carlos'a burayı 'Patron' tanıtır'
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08 Şubat 2025 12:50
Türkiye Kupası'nda Boluspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından odak noktasını lige çeviren Galatasaray, Adana Demirspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sakatlıklarını atlatan Kerem Demirbay ve Yunus Akgün de katıldı.

İdmanda Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta da alkışlar içinde takım arkadaşlarına katıldı.

Yeni transferlerle ilgili, takıma konuşan Okan Buruk, "Bize çok büyük katkılar verecek, çok kaliteli iki yeni oyuncumuz geldi. Zaten Mario Lemina, Galatasaray'ı çok iyi tanıyor. Carlos'a da Galatasaray'ı 'Boss' (Davinson Sanchez'in lakabı, patron) tanıtır. Ailemize hoş geldiniz. Hep beraber büyük başarılar elde edip kupalar kazanacağız." ifadelerini kullandı.



 
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