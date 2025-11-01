Okan Buruk: 'Bir kez daha göstereceğiz'

Galatasaray, sahasında ağırlayacağı Trabzonspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız atlatmak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Bu ligin en iyi takımı olduğumuzu bir kere daha herkese göstereceğiz. Yola kayıpsız devam etmemiz lazım. Bu maçtan sonra bizi Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax bekliyor. Milli araya kadar ligde Avrupa'da olan bütün maçları kazanmamız lazım." diye konuştu.
ONUACHU'YA ÖNLEM
Okan Buruk, Trabzonspor'un golcüsü Onuachu'yu Lemina ile kilitlemeyi düşünüyor. Gabonlu oyuncu Onuachu'nun gölgesi olacak.
